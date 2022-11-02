ФРС США повысила ключевую ставку на 75 пунктов в четвёртый раз подряд
Американская Федеральная резервная система приняла решение о повышении ключевой ставки.
2 ноября в Соединённых Штатах состоялось очередное заседание Федеральной резервной системы, которая в четвёртый раз подряд объявила о повышении ключевой процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов на 3,5-4 процентов.
Повышение ключевой ставки необходимо финансовой системе США для укрепления влияния доллара на внешней и внутренней экономической арене в условиях экономического кризиса в американском государстве, поскольку после решения Джо Байдена ввести эмбарго на российскую нефть уровень инфляции в Штатах достиг рекордных показателей за последние сорок лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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