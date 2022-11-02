Военный самолёт США нарисовал неприличный символ над армейской базой РФ

Американский военный самолёт изобразил странный рисунок в небе над Чёрном морем недалеко от российской военной базы.

Вечером среды пользователи мониторингового сервиса "Flightradar24" обнаружили, что американский военный самолёт класса "Боинг" пролетел над Чёрным морем рядом с местом, где расположена военная база вооружённых сил России.

Примечательно, что юзеры "Flightradar24" обнаружили интересный факт: во время полёта американского "Боинга" рядом с армейской базой России самолёт США начертил крайне неприличный символ, который виден на всех радарах мира и внешне поминает мужской детородный орган.