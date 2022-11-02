Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой

Польское правительство изъяло у посольства России арендованную базу отдыха в пригороде Варшавы.

В среду, 2 ноября 2022 года, заместитель главы Министерства климата и окружающей среды Республики Польша Эдвард Сярка в своём официальном пресс-релизе сообщил представителям СМИ о том, что сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли у посольства Российской Федерации взятую в аренду базу отдыха близ Варшавы.

Сярка отметил, что лесничество в апреле 2022 года расторгло договор об аренде расположенной на территории лесничества Яблонна в окрестностях столицы Польши с российской дипмиссией.