Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой
2022-11-02 21:18
Польское правительство изъяло у посольства России арендованную базу отдыха в пригороде Варшавы.
В среду, 2 ноября 2022 года, заместитель главы Министерства климата и окружающей среды Республики Польша Эдвард Сярка в своём официальном пресс-релизе сообщил представителям СМИ о том, что сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли у посольства Российской Федерации взятую в аренду базу отдыха близ Варшавы.
Сярка отметил, что лесничество в апреле 2022 года расторгло договор об аренде расположенной на территории лесничества Яблонна в окрестностях столицы Польши с российской дипмиссией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой
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