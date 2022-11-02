Власти Польши изъяли Российскую базу отдыха под Варшавой

Власти Польши сообщили, что изъяли базу отдыха под Варшавой у Русского посольства.

2 Ноября средствам массовой информации, о изъятии базы отдыха Русского посольства недалеко от Варшавы, сообщил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка.

Данный оздоровительный комплекс, состоящий из двух гостиниц, двух вилл и восеми коттеджей, находился в аренде Русскаго посольства с 80-х годов двадцатого века.

Однако, как утверждает что местное лесничество расторгло соглашение об аренде в середине апреля 2022-го.