Власти Польши изъяли Российскую базу отдыха под Варшавой
2022-11-02 21:19
Власти Польши сообщили, что изъяли базу отдыха под Варшавой у Русского посольства.
2 Ноября средствам массовой информации, о изъятии базы отдыха Русского посольства недалеко от Варшавы, сообщил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка.
Данный оздоровительный комплекс, состоящий из двух гостиниц, двух вилл и восеми коттеджей, находился в аренде Русскаго посольства с 80-х годов двадцатого века.
Однако, как утверждает что местное лесничество расторгло соглашение об аренде в середине апреля 2022-го.
Опубликовано: Илья Крылов
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Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой
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