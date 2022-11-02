Американские медиа не устают считать оговорки Байдена
2022-11-02 21:32
Американские медиа не устают считать оговорки в недавних речах президента Джо Байдена.
В недавней речи американского президента Джо Байдена старший корреспондент Newsweek Ник Рейнольдс насчитал четыре оговорки, помимо ошибки причины и места гибели его сына, Байден неправильно обратился к представительнице штата Флорида Дебби Вассерма-Шульц.
В этом же выступлении американский президент утверждал, что общался с людьми, которы умерли еще до его рождения, так же Байден допустил ошибку в названии урагана, прошедшего в этом штате.
Опубликовано: Илья Крылов
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