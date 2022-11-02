Американские медиа не устают считать оговорки Байдена

Американские медиа не устают считать оговорки в недавних речах президента Джо Байдена.

В недавней речи американского президента Джо Байдена старший корреспондент Newsweek Ник Рейнольдс насчитал четыре оговорки, помимо ошибки причины и места гибели его сына, Байден неправильно обратился к представительнице штата Флорида Дебби Вассерма-Шульц.

В этом же выступлении американский президент утверждал, что общался с людьми, которы умерли еще до его рождения, так же Байден допустил ошибку в названии урагана, прошедшего в этом штате.