Оболоник: Приднестровье находится на грани гумкризиса из-за решения «Молдовагаза»

Глава Минэкономразвития непризнанной Приднестровской Молдавской республики Сергей Оболоник утверждает, что его государство находится на грани гуманитарного кризиса.

В среду вечером министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что с 1 ноября предприятие "Молдовагаз" приняло решение о снижении поставок газа в Приднестровскую Молдавскую республику на 40 процентов, в то время как весь остальной получаемый от "Газпрома" газ направляется на нужды подконтрольных Кишинёву территорий.

По словам Оболоника, из-за данного решения администрации "Молдовагаза" Приднестровье оказалось на пороге гуманитарного кризиса, поскольку поставляемых энергоресурсов не хватает не только на работу предприятий в стране, но и на обогрев жилищ простых граждан республики.