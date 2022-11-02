Оболоник: Приднестровье находится на грани гумкризиса из-за решения «Молдовагаза»
Глава Минэкономразвития непризнанной Приднестровской Молдавской республики Сергей Оболоник утверждает, что его государство находится на грани гуманитарного кризиса.
В среду вечером министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что с 1 ноября предприятие "Молдовагаз" приняло решение о снижении поставок газа в Приднестровскую Молдавскую республику на 40 процентов, в то время как весь остальной получаемый от "Газпрома" газ направляется на нужды подконтрольных Кишинёву территорий.
По словам Оболоника, из-за данного решения администрации "Молдовагаза" Приднестровье оказалось на пороге гуманитарного кризиса, поскольку поставляемых энергоресурсов не хватает не только на работу предприятий в стране, но и на обогрев жилищ простых граждан республики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Hill: запрет Сунака на фрекинг будет подарком Путину и катастрофой для Лондона
ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Артемовска с целью обвинить в этом Россию
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
Эрдоган и Путин договорились о вывозе агропродукции РФ в три беднейших страны
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке