Эрдоган оценил конструктивный подход Путина по «зерновой сделке»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин показал конструктивный поход по «зерновой сделке».

2 ноября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в своём официальном пресс-релизе заявил, что его российский коллега Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход по вопросу возобновления участия России в «зерновой сделке», которое было приостановлено после теракта в Севастополе.

Эрдоган также сообщил, что на первом этапе поставок сельскохозяйственной продукции из России, первым получателем российского продовольствия станут Сомали и Судан, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в самых нуждающихся странах.