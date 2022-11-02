Эрдоган оценил конструктивный подход Путина по «зерновой сделке»
2022-11-02 23:01
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин показал конструктивный поход по «зерновой сделке».
2 ноября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в своём официальном пресс-релизе заявил, что его российский коллега Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход по вопросу возобновления участия России в «зерновой сделке», которое было приостановлено после теракта в Севастополе.
Эрдоган также сообщил, что на первом этапе поставок сельскохозяйственной продукции из России, первым получателем российского продовольствия станут Сомали и Судан, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в самых нуждающихся странах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Hill: запрет Сунака на фрекинг будет подарком Путину и катастрофой для Лондона
ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Артемовска с целью обвинить в этом Россию
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
Эрдоган и Путин договорились о вывозе агропродукции РФ в три беднейших страны
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке