Эрдоган: Шольц теперь хочет найти общий язык с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в интервью A Haber, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Владимира Путина изменилась.

По словам Эрдогана, теперь Шольц хочет найти общий язык с российским президентом.

Турецкий лидер подчеркнул, что дипломатия глав государств сейчас имеет приоритетное значение для решения существующих проблем.

Накануне Шольц и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалась ситуация на Украине.