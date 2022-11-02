Эрдоган: Шольц теперь хочет найти общий язык с Путиным
2022-11-02 23:09
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в интервью A Haber, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Владимира Путина изменилась.
По словам Эрдогана, теперь Шольц хочет найти общий язык с российским президентом.
Турецкий лидер подчеркнул, что дипломатия глав государств сейчас имеет приоритетное значение для решения существующих проблем.
Накануне Шольц и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалась ситуация на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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