Байден: американские военные надолго останутся в Польше

Президент США Джо Байден заявил, что военные американской армии надолго останутся на территории Польши.

В среду, 3 ноября 2022 года, президент Соединённых Штатов Джо Байден в официальном пресс-релизе ответил на вопрос представителей СМИ о планируемом времени пребывания американского воинского контингента в Республике Польша.

Байден отказался давать однозначный ответ журналистам о периоде нахождения военнослужащих армии США, сказав лишь: «надолго», после чего принялся отвечать на другие вопросы.