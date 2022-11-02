Байден: американские военные надолго останутся в Польше
2022-11-02 23:10
Президент США Джо Байден заявил, что военные американской армии надолго останутся на территории Польши.
В среду, 3 ноября 2022 года, президент Соединённых Штатов Джо Байден в официальном пресс-релизе ответил на вопрос представителей СМИ о планируемом времени пребывания американского воинского контингента в Республике Польша.
Байден отказался давать однозначный ответ журналистам о периоде нахождения военнослужащих армии США, сказав лишь: «надолго», после чего принялся отвечать на другие вопросы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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