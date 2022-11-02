Кадыров пообещал Зеленскому должность уборщика в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский будет работать «главным уборщиком» в проспекте имени Путина в Грозном.

Кадыров пообещал, что президента Украины привезут в Грозный и заставят работать днем и ночью.

Чеченский лидер также рассказал об отставке Апты Алаудинова, секретаря Совета безопасности Чечни.

Он заявил, что путь людей, которые служат в подразделении «Ахмат»,превыше всего, хотя у них нет должностей, званий и медалей.