Кадыров пообещал Зеленскому должность уборщика в Грозном
2022-11-02 23:14
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский будет работать «главным уборщиком» в проспекте имени Путина в Грозном.
Кадыров пообещал, что президента Украины привезут в Грозный и заставят работать днем и ночью.
Чеченский лидер также рассказал об отставке Апты Алаудинова, секретаря Совета безопасности Чечни.
Он заявил, что путь людей, которые служат в подразделении «Ахмат»,превыше всего, хотя у них нет должностей, званий и медалей.
Опубликовано: Светлана Репина
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