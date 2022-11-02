Депутат Госдумы грубо ответил на желание Владимира Зеленского приехать в Крым
2022-11-02 23:16
Михаил Шеремет прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о желании приехать в Крым.
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет грубо прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о желании приехать в Крым.
"Если Зеленский и приедет в Крым, то только в автозаке", - сказал он.
Ранее украинский лидер, отвечая на вопрос журналиста чешского телевидения о том, что первое он сделает после победы Украины, заявил, что поедет в Крым, чтобы посмотреть на море.
Опубликовано: Максим Алексеев
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