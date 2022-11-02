Марго Робби назвала себя «мазохисткой» в актерской сфере

В интервью журналу Innovator's Issue Марго Робби рассказала, что считается себя мазохисткой, поскольку любит изматывающие роли.

Например, после работы в фильме «Вавилон» она чувствовала себя разбитой. Актриса говорит, что никогда так много не работала.

Робби также рассказала о продюсерской компании LuckyChap Entertainment, созданной ею, ее мужем Томом Акерли, а также Софией Керр и Джози Макнамарой.

По ее словам, все началось на кухне в Лондоне, и они тогда не знали, как страшно это будет.