Марго Робби назвала себя «мазохисткой» в актерской сфере
2022-11-02 23:23
В интервью журналу Innovator's Issue Марго Робби рассказала, что считается себя мазохисткой, поскольку любит изматывающие роли.
Например, после работы в фильме «Вавилон» она чувствовала себя разбитой. Актриса говорит, что никогда так много не работала.
Робби также рассказала о продюсерской компании LuckyChap Entertainment, созданной ею, ее мужем Томом Акерли, а также Софией Керр и Джози Макнамарой.
По ее словам, все началось на кухне в Лондоне, и они тогда не знали, как страшно это будет.
Опубликовано: Светлана Репина
КГБ: Запад хочет разделить Беларусь из-за ценных ресурсов и союза Минска с РФ
Дрон-камикадзе армии РФ разрушил энергетический объект Украины в Кривом Роге
МИД РФ: Россия выступает против начала ядерной войны из-за Украины
Рабочим крупного китайского завода по производству iPhone пришлось убегать через забор
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году