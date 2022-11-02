В Кривом Роге прозвучал мощный взрыв, объявлена воздушная тревога
2022-11-02 23:30
Украинские СМИ сообщают, что в Кривом Роге Днепропетровской области, где объявлена воздушная тревога, прозвучал мощный взрыв.
В среду ночью, 2 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на мэра Кривого Рога Днепропетровской области Александра Вилкула, сообщило о прогремевшем в родном городе действующего президента Украины Владимира Зеленского мощном взрыве.
Отмечается, что в настоящее время не только в Кривом Роге, но и по всей Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за повышенной ракетной угрозы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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