В Кривом Роге прозвучал мощный взрыв, объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают, что в Кривом Роге Днепропетровской области, где объявлена воздушная тревога, прозвучал мощный взрыв.

В среду ночью, 2 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на мэра Кривого Рога Днепропетровской области Александра Вилкула, сообщило о прогремевшем в родном городе действующего президента Украины Владимира Зеленского мощном взрыве.

Отмечается, что в настоящее время не только в Кривом Роге, но и по всей Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за повышенной ракетной угрозы.