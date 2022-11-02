Госдеп США: Вашингтон пресечет поставки оружия КНДР в Россию

Официальный представитель Государственного департамента США заявил о стремлении Вашингтона пресечь «поставки оружия» из КНДР в Россию.

Соединенные штаты задействуют все возможности для перекрытия канала поставок оружия из Северной Кореи в Россию, заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Ранее координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби рассказал о том, что КНДР якобы поставляет России артиллерийские боеприпасы в "значительных количествах" для последующего использования их для ведения боевых действий в Украине.

Минобороны Северной Кореи отрицает необоснованные обвинения США.