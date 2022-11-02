Госдеп США: Вашингтон пресечет поставки оружия КНДР в Россию
2022-11-02 23:44
Официальный представитель Государственного департамента США заявил о стремлении Вашингтона пресечь «поставки оружия» из КНДР в Россию.
Соединенные штаты задействуют все возможности для перекрытия канала поставок оружия из Северной Кореи в Россию, заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Ранее координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби рассказал о том, что КНДР якобы поставляет России артиллерийские боеприпасы в "значительных количествах" для последующего использования их для ведения боевых действий в Украине.
Минобороны Северной Кореи отрицает необоснованные обвинения США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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