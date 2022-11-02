Байден: войска США останутся в Польше надолго

Джо Байден предупредил мировую общественность о долгом нахождении американских военных на территории Польши.

В четверг президент Соединённых Штатов Джозеф Байден дал пресс-конференцию для представителей прессы, где ему был задан вопрос о том, как долго американские военнослужащие будут находиться в Польше. В ответ Байден сообщил, что солдаты США будут находиться на территории польского государства действительно "долго".

Примечательно, что днём ранее председатель КГБ Иван Терель заявил о приезде 101-ой дивизии ВДВ США на территорию Польши, обвинив их в намерениях по вторжению в Беларусь.