Байден: войска США останутся в Польше надолго
2022-11-02 23:45
Джо Байден предупредил мировую общественность о долгом нахождении американских военных на территории Польши.
В четверг президент Соединённых Штатов Джозеф Байден дал пресс-конференцию для представителей прессы, где ему был задан вопрос о том, как долго американские военнослужащие будут находиться в Польше. В ответ Байден сообщил, что солдаты США будут находиться на территории польского государства действительно "долго".
Примечательно, что днём ранее председатель КГБ Иван Терель заявил о приезде 101-ой дивизии ВДВ США на территорию Польши, обвинив их в намерениях по вторжению в Беларусь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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