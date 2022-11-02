Илон Маск отказался разблокировать аккаунт Дональда Трампа после покупки Twitter
2022-11-02 23:51
Миллиардер Илон Макс рассказал о своей позиции относительно Twitter-акуаунта Трампа.
Новый владелец компании Twitter Илон Макс заявил, что в ближайшее время аккаунт экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не будет разблокирован.
При этом он отметил, что разблокировки точно не произойдёт до следующих выборов в совет директоров компании.
Ранее Илон Маск отметил, что разблокировки аккаунтов не произойдёт как минимум еще несколько недель.
Напомним, что аккаунт Дональда Трампа был заблокирован после штурма здания Капитолия из-за несогласия с избранием на пост президента Джо Байдена.
Опубликовано: Николай Скина
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