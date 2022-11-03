США пытаются препятствовать поставкам оружия из Северной Кореи в Россию
2022-11-03 00:36
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти используются все свои возможности, чтобы предотвратить передачу оружия из КНДР в Россию.
По его словам, в первую очередь рассматривается введение санкций. Однако США готовы задействовать и другие меры.
Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты прилагают усилия для противодействия поставок оружия в РФ не только из КНДР, но и из Ирана.
Представитель Госдепартамента отметил, что власти Северной Кореи направляют России боеприпасы через Африку и Ближний Восток.
Опубликовано: Светлана Репина
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США пытаются препятствовать поставкам оружия из Северной Кореи в Россию
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