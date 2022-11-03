США пытаются препятствовать поставкам оружия из Северной Кореи в Россию

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти используются все свои возможности, чтобы предотвратить передачу оружия из КНДР в Россию.

По его словам, в первую очередь рассматривается введение санкций. Однако США готовы задействовать и другие меры.

Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты прилагают усилия для противодействия поставок оружия в РФ не только из КНДР, но и из Ирана.

Представитель Госдепартамента отметил, что власти Северной Кореи направляют России боеприпасы через Африку и Ближний Восток.