Bloomberg: Германии придется заплатить 45,4 млрд евро за отказ от российского газа
2022-11-03 00:56
Издание Bloomberg со ссылкой на отчет парламента Германии сообщает, что отказ от российского газа обойдется стране в 45,4 млрд долларов.
При этом итоговые цифры будут зависеть от цен на газ. Вместе с тем для спотового рынка, на котором ведутся закупки, характерна нестабильность цен.
Правительство Германии сообщает, что российский газ в стране замещается норвежским.
Дополнительно увеличиваются закупки сжиженного газа в США, Алжире, Катаре. Идет работа над созданием пяти плавучих терминалов СПГ.
Опубликовано: Светлана Репина
КГБ: Запад хочет разделить Беларусь из-за ценных ресурсов и союза Минска с РФ
Канье Уэста снова удалили из Instagram за антисемитский пост
МИД РФ: Россия выступает против начала ядерной войны из-за Украины
Фильм «Геркулес» от Disney будет вдохновлен TikTok
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году