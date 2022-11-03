Bloomberg: Германии придется заплатить 45,4 млрд евро за отказ от российского газа

Издание Bloomberg со ссылкой на отчет парламента Германии сообщает, что отказ от российского газа обойдется стране в 45,4 млрд долларов.

При этом итоговые цифры будут зависеть от цен на газ. Вместе с тем для спотового рынка, на котором ведутся закупки, характерна нестабильность цен.

Правительство Германии сообщает, что российский газ в стране замещается норвежским.

Дополнительно увеличиваются закупки сжиженного газа в США, Алжире, Катаре. Идет работа над созданием пяти плавучих терминалов СПГ.