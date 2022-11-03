Эрдоган заявил о несправедливом отношении мировых лидеров к Путину

Президент Турции обвинил мировых лидеров в несправедливом отношению к российскому лидеру.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал мировых лидеров за несправедливое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

"С кем бы я не разговаривал, все выступают против него. Я сказал, что это не правильно", - заявил он в интервью телеканалу Haber.

Турецкий лидер высказал мнение, что с такой страной, как Россия нельзя разговаривать с позиции силы, президент Путин не тот политик, который "сделает шаг назад при давлении на него".