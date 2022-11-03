Новый трейлер «Аватара-2» показывает графику и экшен следующего уровня
В новом трейлере фильма «Аватар-2» демонстрирует визуальные эффекты следующего уровня, которые будут демонстрироваться с помощью новейших современных 3D-технологий.
Действие происходит через 10 лет после событий первого фильма. Бывший человек Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и уроженка Найви Нейтири (Зои Салдана) воспитывают своих детей в густых лесах планеты.
Одним из таких детей является приемная девочка-подросток Кири, которую играет Сигурни Уивер. Она слышит сердцебиение в биологической нейронной сети, проходящей через среду Пандоры.
Клан Салли впоследствии следует за этим сердцебиением в некоторые отдаленные места на Пандоре, включая могучий океан, который рифовый клан планеты, Меткаина, считает своим домом. Но этому дому угрожает другой ранее мертвый игрок из первого фильма: военный Стивена Лэнга, полковник Майлз Куоритч.
Опубликовано: Светлана Репина
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