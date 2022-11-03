NYT: США должны предотвратить конфликт России и НАТО дипломатическим путем

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан в своем материале для издания The New York Times отмечет, что США необходимо предотвратить эскалацию в отношениях России и НАТО.

По его мнению, для этого нужной найти дипломатический выход из конфликта на Украине.

Купчан считает, что США должны участвовать в формировании стратегических целей Украины, а Киеву следует более открыто говорить Вашингтону о своих боевых планах.

Автор статьи полагает, что в ином случае Украина может предпринять стратегически неразумные шаги, которые спровоцируют эскалацию ситуации.