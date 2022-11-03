NYT: США должны предотвратить конфликт России и НАТО дипломатическим путем
2022-11-03 01:53
Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан в своем материале для издания The New York Times отмечет, что США необходимо предотвратить эскалацию в отношениях России и НАТО.
По его мнению, для этого нужной найти дипломатический выход из конфликта на Украине.
Купчан считает, что США должны участвовать в формировании стратегических целей Украины, а Киеву следует более открыто говорить Вашингтону о своих боевых планах.
Автор статьи полагает, что в ином случае Украина может предпринять стратегически неразумные шаги, которые спровоцируют эскалацию ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина
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