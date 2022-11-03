Как вырастить томаты зимой на подоконнике: советы от дачных экспертов

Свежие и вкусные помидоры будут на столе круглый год, если научиться их выращивать в зимнее время в домашних условиях. Как получить хороший урожай холодной порой, расскажут бывалые садоводы.

Выбор сорта

Идеально подойдут низкорослые или карликовые томаты. Для получения урожая зимой нужно брать скороспелые сорта.

Крупные плоды будут дольше созревать, поэтому для холодной поры покупают сортовые разновидности весом до 50 г.

При покупке семян сразу берется рассадочная тара и подходящий грунт. Удобно выращивать зимние помидорки в объемных горшках по 5 литров или в канистрах для воды.

Лучше всего высаживать растения сразу в постоянную емкость, чтобы не делать потом пересадок. На дно стоит уложить дренаж - это может быть керамзит, древесный уголь.

Условия

Выбирать для посадки южные подоконники.

Высаживать в объемную тару в обеззараженный грунт.

Организовать дополнительное освещение, потому что томаты светолюбивы. В сутки растения должны находиться под светом 12 часов.

Обеспечить достаточную влажность - от 60%.

Отопительный прибор под подоконником нужно укрыть одеялом, чтобы он не пересушивал почву и корни, не перегревал воздух.

Семена продезинфицировать в светлом растворе марганцовки 30 минут. Поместить на проращивание в мокрую салфетку.

Проклюнувшиеся зернышки высаживают в постоянную тару на глубину до 1 см по 2 штуки на одну емкость. Первое время, пока томаты набираются сил, землю нужно хорошо увлажнять.

Рекомендации по уходу

Полив делается теплой водой. Сначала ежедневно, потом ориентироваться надо на состояние грунта - следить, чтобы не высыхал полностью.

Досветка должна длиться до 12 часов в сутки.

Каждые 1-2 недели нужно обрабатывать посадки настоем золы, биофунгицидом.

Пасынки необходимо убирать, иначе они будут забирать питание у растения.

Для опыления цветков нужно использовать мягкую кисть. Ею слегка прикоснуться к цветкам, чуть-чуть пошевелить веточки.

После появления цветов и в процессе плодоношения нельзя поворачивать посадочные емкости. Есть риск сбрасывания завязей.

Едва появятся первые плоды, их можно снимать, не дожидаясь полного созревания. Дойти до нужной кондиции они смогут при хранении в светлом месте.