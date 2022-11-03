Рогов: на Запорожское АЭС предотвращен теракт, который готовили с весны

Глава Запорожской области Виктор Рогов заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Глава администрации Запорожской АЭС Виктор Рогов заявил, что на ЗАЭС пресечена попытка совершения теракта, который власти Украины готовили еще с весны. На территории станции обнаружен схрон со взрывчаткой, подготовленный еще в феврале-марте, уточнил он.

"Режим Зеленского готовил теракт на Запорожской АЭС", - заявил Рогов.

Глава Запорожской области уточнил, что злоумышленники планировали подорвать тепломагистраль, связывающую станцию Энергодаром, с целью оставить город без электроснабжения.