Рогов: на Запорожское АЭС предотвращен теракт, который готовили с весны
2022-11-03 05:48
Глава Запорожской области Виктор Рогов заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Глава администрации Запорожской АЭС Виктор Рогов заявил, что на ЗАЭС пресечена попытка совершения теракта, который власти Украины готовили еще с весны. На территории станции обнаружен схрон со взрывчаткой, подготовленный еще в феврале-марте, уточнил он.
"Режим Зеленского готовил теракт на Запорожской АЭС", - заявил Рогов.
Глава Запорожской области уточнил, что злоумышленники планировали подорвать тепломагистраль, связывающую станцию Энергодаром, с целью оставить город без электроснабжения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Рогов: на Запорожское АЭС предотвращен теракт, который готовили с весны
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