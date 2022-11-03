Страна.ua: взрывы прогремели в четырех городах Украины
2022-11-03 06:00
Украинские медиа сообщают о взрывах, прогремевших в четырех городах Украины.
Сегодня ночью взрывы прогремели в Харькове, Николаеве, Никополе и Кривом Роге, сообщает украинский портал Страна.ua.
"Взрывы прогремели в Харькове, Николаеве, Никополе и Кривом Роге", - сообщает издание.
Ранее украинские медиа сообщали о частичном отключении света в городах Украины.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября, через два дня, после подрыва грузовика на Крымском мосту.
Опубликовано: Максим Алексеев
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