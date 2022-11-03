Страна.ua: взрывы прогремели в четырех городах Украины

APS
2022-11-03 06:00

Украинские медиа сообщают о взрывах, прогремевших в четырех городах Украины.

Сегодня ночью взрывы прогремели в Харькове, Николаеве, Никополе и Кривом Роге, сообщает украинский портал Страна.ua.

"Взрывы прогремели в Харькове, Николаеве, Никополе и Кривом Роге", - сообщает издание.

Ранее украинские медиа сообщали о частичном отключении света в городах Украины.

Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября, через два дня, после подрыва грузовика на Крымском мосту.

Опубликовано: Максим Алексеев