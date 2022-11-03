Константинов: квартирой Зеленского в Крыму займется антитеррористическая комиссия

Как вырастить томаты зимой на подоконнике: советы от дачных экспертов

Свежие и вкусные помидоры будут на столе круглый год, если научиться их выращивать в зимнее время в домашних условиях. Как получить хороший урожай холодной порой, расскажут бывалые садоводы.

Подробнее...