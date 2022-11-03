Константинов: квартирой Зеленского в Крыму займется антитеррористическая комиссия

APS
2022-11-03 06:37

Глава парламента Крыма рассказал о работе антитеррористической комиссии по выявлению имущества граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.

Квартирой Владимира Зеленского займется антитеррористическая комиссия, специально созданная для выявления имущества граждан, совершающих в отношении нашей страны недружественные действия, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Ведется работа по формированию перечня объектов, подлежащих национализации. По всему такому имуществу, включая квартиру Владимира Зеленского, будет работать антитеррористическая комиссия", - сказал он.

Владимир Константинов подчеркнул, что по окончанию процесса национализации собственности враждебных России лиц и организаций, будет составлен подробный отчет.

Опубликовано: Максим Алексеев