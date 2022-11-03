Автомобиль Елизаветы II Jaguar X-Tupe Estate выставлен на аукцион

Принадлежащий королеве Елизавете II автомобиль Jaguar X-Tupe Estate выставлен на британский аукцион Historics Auctioners.

Автомобиль Jaguar X-Type Estate, принадлежащий королеве Великобритании Елизавете II, выставлен на аукцион британский аукцион Historics Auctioneers, говорится на сайте аукциона. Торги состоятся 26 ноября.

"Фантастический образец королевской истории Великобритании представлен в цвете изумрудного огня, первым владельцем была Елизавета II", - сообщает Historics Auctioneers.

Автомобиль оснащен двигателем V6 с передачей мощности на все колеса, имеет кожаный салон, оборудован люком на крыше, автоматической коробкой передач, климат-контролем.

Historics Auctioneers заявляет, что лот будет продан в любом случае, даже если за него заплатят один фунт.