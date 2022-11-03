Варданян раскритиковал переговоры Армении и Азербайджана без участия Нагорного Карабаха

Бизнесмен заявил, что у Армении нет мандата на принятие решений за Нагорный Крабах в переговорах с Россией и Азербайджаном.

Предприниматель Рубен Варданян, который в октябре принял предложение стать госминистров непризнанной Республики Арцах, заявил, что Армения не может принимать решение за Нагорный Карабах.

Бизнесмен обратил внимание на то, что переговоры Армении и Азербайджана при посредничестве России ведутся без участия представителей самопровозглашенной республики. Варданян назвал такой политический подход неприемлемым.

"У Еревана нет мандата принимать решения за Арцах", - сказал он.

Рубен Варданян подчеркнул, что Армения и Азербайджан могут вести переговоры друг с другом о границе, но "свою судьбу Арцах будет решать сам".