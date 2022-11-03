Звезда Голливуда Кристина Эпплгейт рассказала, как заболела рассеянным склерозом

Актриса призналась, что очень сожалеет о том, что не обратила внимания на первые сигналы тяжелого недуга.

Лауреат премии «Эмми», номинант на премии «Тони» и «Золотой глобус», американская актриса Кристина Эпплгейт призналась, что не заметила признаков рассеянного склероза.

50-летняя Эпплгейт рассказала, что впервые заметила изменения в своем теле несколько лет назад - во время съемок первого сезона мрачной комедии Netflix «Мертв для меня».

Кристина вспомнила, что чувствовала себя неуравновешенной во время съемок танцевальной сцены для шоу. Позже она заметила, что ее игра в теннис была не такой сильной, но сказала себе, что ей просто нужно больше работать.

«Хотела бы я обратить внимание, — сказал Эпплгейт. — Но как мне это было знать?».

Со временем обладательница премии «Эмми» начала испытывать онемение и покалывание в конечностях, признаки неврологического состояния, которое нарушает связь между мозгом и телом, вызывая онемение, изменения настроения, боль, паралич и многое другое.

Диагноз актрисе поставили летом 2021 года, когда она впервые приступила к съемкам третьего и последнего сезона «Мертв для меня». Шоу было остановлено примерно на пять месяцев, чтобы звезда могла начать лечение.

«Мне нужно было пережить потерю жизни, потерю той части меня. Так что мне нужно было это время», - призналась артистка. Бывшая звезда «Женаты… с детьми» не скрывает, что ее раздражает этот диагноз.

«Принятие? Нет. Я никогда не приму это. Я в бешенстве», — сказала она. Эпплгейт называет съемки последнего сезона сериала «Мертвый для меня» самым трудным делом.

На прошлой неделе Эпплгейт опубликовала снимок трости, которую теперь использует для ходьбы. «У меня впереди очень важная церемония. Это будет мой первый выход с тех пор, как у меня диагностировали рассеянный склероз. Трости теперь - часть моей новой нормы», — написала она под фотографией.