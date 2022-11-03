Байден заявил, что в обозримом будущем войска США не покинут Восточную Европу
Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше надолго. Белый дом ранее предполагал, что дополнительные силы США, нацеленные на восточный фланг НАТО, не покинут Европу в обозримом будущем.
Корреспондент Польского радио Марек Валкуски спросил президента Джо Байдена, как долго он намерен оставить американские войска в Польше и других странах НАТО.
"Они останутся там надолго", — ответил Джо Байден , выходя из Восточного зала Белого дома после разговора об экономике.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби намекнул, что дополнительные американские войска останутся на восточном фланге НАТО, в том числе в Польше, на более длительный срок.
"Президент Байден направил в Европу дополнительно 20 000 военнослужащих США, и теперь мы ввели механизм, благодаря которому они могут оставаться там на ротационной основе, по крайней мере, в обозримом будущем", — сказал Джон Кирби в ответ на вопрос Польского радио.
Кирби добавил, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга.
"Независимо от того, гиперзвуковые ли это ракеты или другое оружие, мы очень серьезно относимся к обязательству по статье 5", - сказал он.
Джон Кирби вновь заявил, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО.
Опубликовано: Николай Скира
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