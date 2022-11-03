Шеремет: срок службы в российской армии нужно увеличить до двух лет
2022-11-03 10:01
Член комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Шеремет: срок службы в российской армии нужно увеличить до двух лет.
3 Ноября Член комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Шеремет высказался о необходимости увеличения призывного срока военнослужащих, призываемых в Российскую армию на срочную службу.
По мнению члена Госдумы нынешние сроки призыва слишком малы для прохождения бойцами должной подготовки, Шеремет добавил: «В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант»
Опубликовано: Илья Крылов
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