Член комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Шеремет: срок службы в российской армии нужно увеличить до двух лет.

3 Ноября Член комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Шеремет высказался о необходимости увеличения призывного срока военнослужащих, призываемых в Российскую армию на срочную службу.

По мнению члена Госдумы нынешние сроки призыва слишком малы для прохождения бойцами должной подготовки, Шеремет добавил: «В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант»