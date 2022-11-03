Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину
2022-11-03 10:17
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов для помощи Киеву.
В четверг утром РИА Новости сообщили, что Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Великобритании осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
Ранее Патрушев сообщал, что по имеющимся данным создание Украиной "грязной бомбы" происходит не без участия западных кураторов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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