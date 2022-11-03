Эдварда Билла выпустили из-под стражи

Скандально известный в интернете ютубер Эдвард Билл вышел из колонии, к сроку в которой был осужден за ДТП.

3 Ноября ютубера, известного своими экстравагантными выходками и агрессивным поведением на просторах интернета, Эдварда Билла выпустили из колонии, к сроку в которой Билл был осужден за дтп несколько месяцев назад.

Прокурор осудил ютубера за ДТП в центре Москвы и добавил, что наказание сроком в 1 год и 2 месяца лишения свободы необходимы в целях исправления «длительного, аморального, безнравственного поведения подсудимого».