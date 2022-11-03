Лук в опилках: эксперты рассказали, как за пару недель его вырастить на подоконнике

Такой способ позволяет практически без затрат и хлопот получать витамины в течение всей долгой зимы.

Зеленый лук можно вырастить на собственном подоконнике в любое время года. Что для этого нужно?

Подготовить неглубокий ящик, застелить его дно пленкой или клеенкой, а потом уложить двухсантиметровый слой опилок. Пролить опилки кипятком: это будет и дезинфекцией своеобразного "грунта", и увлажнением.

Срезать верхушки у луковиц и поместить на опилки донцем вниз. Желательно, чтобы луковицы были примерно одинакового размера, разместить их максимально близко друг к другу.

Ящик поставить в теплом светлом месте. Следить, чтобы опилки были влажными, но не слишком мокрыми.

Через две-три недели уже можно срезать зелень. Скорость роста перьев зависит от температуры воздуха, степени освещения, полива. До Нового года таким образом можно снять не один урожай зеленого лука.