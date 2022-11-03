Лук в опилках: эксперты рассказали, как за пару недель его вырастить на подоконнике
Такой способ позволяет практически без затрат и хлопот получать витамины в течение всей долгой зимы.
Зеленый лук можно вырастить на собственном подоконнике в любое время года. Что для этого нужно?
Подготовить неглубокий ящик, застелить его дно пленкой или клеенкой, а потом уложить двухсантиметровый слой опилок. Пролить опилки кипятком: это будет и дезинфекцией своеобразного "грунта", и увлажнением.
Срезать верхушки у луковиц и поместить на опилки донцем вниз. Желательно, чтобы луковицы были примерно одинакового размера, разместить их максимально близко друг к другу.
Ящик поставить в теплом светлом месте. Следить, чтобы опилки были влажными, но не слишком мокрыми.
Через две-три недели уже можно срезать зелень. Скорость роста перьев зависит от температуры воздуха, степени освещения, полива. До Нового года таким образом можно снять не один урожай зеленого лука.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
КГБ: Запад хочет разделить Беларусь из-за ценных ресурсов и союза Минска с РФ
Сергей Шнуров на концерте в Дубае спел про сгоревшую Москву
МИД РФ: Россия выступает против начала ядерной войны из-за Украины
Клюева не пускает на порог родного сына, обвиняя его в том, что тот пытается выгнать мать на улицу
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году