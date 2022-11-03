Сергей Шнуров на концерте в Дубае спел про сгоревшую Москву

Вместе с группой «Ленинград» певец исполнил ее на сцене фестиваля «Parus», который ежегодно проходит в ОАЭ.

Журналистка Алена Жигалова выложила видеоролик выступления Сергея Шнурова в своем Telegram-канале, сообщает Рамблер.

На нем видно, как артист на сцене поет песню "Москва, по ком звонят твои колокола?", где рассказывается о сгоревшем городе.

Ранее музыкант оказался в центре скандала после того, как исполнил эту композицию на Дне города в Москве.

"Теперь песня звучит уже в Дубае. Группировка продолжает давать свои концерты, а сейчас доехали и до фестиваля "Parus". Выступают, будто и не распадались", - написала Жигалова.

Издание также напомнило, что Сергей Шнуров хотел взыскать через суд 42 миллиона рублей с компании-производителя технической конопли "Смарт Хемп".