Сергей Шнуров на концерте в Дубае спел про сгоревшую Москву
Вместе с группой «Ленинград» певец исполнил ее на сцене фестиваля «Parus», который ежегодно проходит в ОАЭ.
Журналистка Алена Жигалова выложила видеоролик выступления Сергея Шнурова в своем Telegram-канале, сообщает Рамблер.
На нем видно, как артист на сцене поет песню "Москва, по ком звонят твои колокола?", где рассказывается о сгоревшем городе.
Ранее музыкант оказался в центре скандала после того, как исполнил эту композицию на Дне города в Москве.
"Теперь песня звучит уже в Дубае. Группировка продолжает давать свои концерты, а сейчас доехали и до фестиваля "Parus". Выступают, будто и не распадались", - написала Жигалова.
Издание также напомнило, что Сергей Шнуров хотел взыскать через суд 42 миллиона рублей с компании-производителя технической конопли "Смарт Хемп".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Сергей Шнуров на концерте в Дубае спел про сгоревшую Москву
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