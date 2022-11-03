Злата Божен скончалась в возрасте 41 года от неизвестной болезни

41-летняя певица Злата Божен умерла. Знаменитость убил неизвестный недуг. В окружении артистки сообщили, что уже прошло 9 дней с момента смерти артистки.

Злата Божен умерла 26 октября 2022 года. В окружении певицы сообщили, что сегодня, 3 ноября, 9 дней с момента кончины артистки.

Близкие люди Златы рассказали, что молодая женщина долго болела, а врачи так и не смогли поставить ей точный диагноз.