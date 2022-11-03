Королевы красоты Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико тайно поженились
Пара познакомилась на конкурсе в 2020-м году, девушки остались друзьями, а потом решили вступить в официальные отношения.
Королевы красоты Мариана Варела и Фабиола Валентин сыграли тайную свадьбу.
Девушки стали королевами красоты Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико в 2020 году, после этого начали общаться. Но до бракосочетания об их особых отношениях окружающие не подозревали.
«Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли им двери в особый день", - написала пара на испанском языке.
26-летняя Варела и 22-летняя Валентин также опубликовали видеомонтаж своих отношений, в котором представлены кадры их помолвки, снимки их одинаковых колец с бриллиантами и другие взаимные счастливые моменты на пляже, с семьей и друзьями.
Молодоженов поздравили другие победительницы таких конкурсов: Мисс США Каталуна Энрикес, которая является трансгендером, Мисс Гранд США- 2020 и первая чернокожая женщина, выигравшая конкурс Мисс Гранд Интернэшнл.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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