Королевы красоты Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико тайно поженились

Пара познакомилась на конкурсе в 2020-м году, девушки остались друзьями, а потом решили вступить в официальные отношения.

Королевы красоты Мариана Варела и Фабиола Валентин сыграли тайную свадьбу.

Девушки стали королевами красоты Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико в 2020 году, после этого начали общаться. Но до бракосочетания об их особых отношениях окружающие не подозревали.

«Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли им двери в особый день", - написала пара на испанском языке.

26-летняя Варела и 22-летняя Валентин также опубликовали видеомонтаж своих отношений, в котором представлены кадры их помолвки, снимки их одинаковых колец с бриллиантами и другие взаимные счастливые моменты на пляже, с семьей и друзьями.

Молодоженов поздравили другие победительницы таких конкурсов: Мисс США Каталуна Энрикес, которая является трансгендером, Мисс Гранд США- 2020 и первая чернокожая женщина, выигравшая конкурс Мисс Гранд Интернэшнл.