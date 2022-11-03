В Госдуме предложили создать министерство пропаганды

В Государственной думме России депутат Андрей Гурулев предложил создать министерство пропаганды.

3 Ноября депутат Андрей Гурулев предложил создать министерство пропаганды ссылаясь на то, что Россия проигрывает информационную войну в связи с отсутствием единого центра управления этой темы.

С данном предложением другой депутат Госдумы Евгений Попов оказался не солидарен, по его мнению создание новой бюрократической структуры является «избыточным», так же Попов добавил, что информационное поле в РФ регулируется законом о СМИ и другими подзаконными актами.