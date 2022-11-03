Бывшая солистка «Тату» Лена Катина подтвердила свою беременность

Певица ждет ребенка от российского миллионера Дмитрия Спиридонова, пара уже выбрала роддом.

Слухи о том, что Лена Катина находится в положении, появились несколько недель назад. И она, наконец, их подтвердила, сообщает КП.

«Счастливый день», - написала певица в соцсетях и сопроводила публикацию беременным эмодзи.

Подписчики поздравили Лену с этим событием и пожелали здоровья маме и будущему малышу. Муж артистки также опубликовал фото, под которым оставил подпись: «Хочу запомнить эмоцию. Во дела. Шок!» - отметил Дмитрий.

Новость о беременности звезды подтвердили и в окружении Катиной. По словам знакомых певицы, Лена с мужем уже выбрали роддом: рожать будущая мама собирается в клинике имени Сеченова.

Дмитрий отцом станет впервые. А у его жены уже есть сын от первого брак со словенским музыкантом Сашо Кузмановича. Новым избранником звезды стал сооснователь и гендиректор CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей. Свадьбу Катина и Спиридонов сыграли в июне этого года.