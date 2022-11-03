Как можно применять пластиковые подложки для продуктов при разведении цветов

Пенопластовые упаковки из-под продуктов отлично подходят для дренажа комнатных растений. О преимуществах рассказывает опытный цветовод.

Вместо керамзита в качестве дренажа можно использовать пластиковые подложки под продукты, которые хозяйки обычно выбрасывают.

Зачем нужен дренаж

Без дренирования цветку в горшке будет плохо. Почва постепенно уплотняется, внизу образуется почти непроницаемый слой.

Он плохо пропускает воду, образуется застой, развивается плесень и грибок. Все это в игоге может погубить растение.

Слой дренажа не дает высыпаться земле из отверстий горшка и хорошо удаляет лишнюю влагу.

Виды дренажа

В качестве дренажного слоя обычно используют вермикулит, керамзит, битый кирпич, щебень, осколки старой посуды из глины, песок с крупными зернами, гидрогель или речную гальку.

Вариант с пенопластом тоже совсем не плох и к тому же не требует денежных вложений, как, например, керамзит.

Как использовать

Для начала подложки нужно хорошо вымыть и просушить, потом порезать на кусочки любой величины.

Пенопластовый дренаж отлично подойдет для эпифитных и бромелиевых растений. Фрагменты без проблем перемешиваются со мхом, не липнут к корешкам.

Со временем пенопласт может приобрести зеленый оттенок. Не нужно думать, что это плесень. Так проявляют себя микроводоросли, которые абсолютно безвредны для растений.

Плюсы

Пенопласт, предназначенный для пищевых продуктов, не выделяет химических вредных веществ, поэтому годится для разведения овощных культур в горшках.

Покупая керамзит, нужно для каждого вазона выбирать свой размер. А это уже лишние деньги. Особенно если цветов в доме много и все они разные.

Подложку из пенопласта можно разрезать на любые кусочки, удобные для того или иного горшка.

Материал очень долговечный,а при пересаживании цветка пенопласт легко заменить на новый.

Гладкая поверхность не пристает к корням и не срастается с ними.

В подложках для продуктов нет глубоких пор и в них не образуется плесень, не разводятся патогенные микроорганизмы.

Керамзитовый дренаж может привести к защелачиванию почвы, особенно когда керамзит есть еще и в составе субстрата. Это способно погубить отдельные виды растений.

Но и пенопластовый дренаж не всегда хорош. Он не годится для цветов, которые берут воду с поддона (луковичные).

Кусочки подложки не поглощают влагу и не держат внутри, а лишь пропускают через себя.