Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что за совершением теракта в акватории Севастопольской бухты стоят «люди доброй воли».

3 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём в интервью испанской радиостанции Cadena SER заявил о том, что за совершением теракта в Севастополе, в результате которого был повреждён морской тральщик «Иван Голубец» Черноморского флота ВМФ России, стоят «люди доброй воли».

Кулеба также заверил интервьюера Cadena SER в том, что киевский режим никогда не использовал зерновой коридор для боевых действий против Российской Федерации, отвергнув официальные результаты исследования Министерства обороны РФ обломков украинских морских беспилотников, атаковавших Севастопольскую бухту.