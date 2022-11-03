Кулеба: теракт в Севастополе совершили «люди доброй воли»
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что за совершением теракта в акватории Севастопольской бухты стоят «люди доброй воли».
3 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём в интервью испанской радиостанции Cadena SER заявил о том, что за совершением теракта в Севастополе, в результате которого был повреждён морской тральщик «Иван Голубец» Черноморского флота ВМФ России, стоят «люди доброй воли».
Кулеба также заверил интервьюера Cadena SER в том, что киевский режим никогда не использовал зерновой коридор для боевых действий против Российской Федерации, отвергнув официальные результаты исследования Министерства обороны РФ обломков украинских морских беспилотников, атаковавших Севастопольскую бухту.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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