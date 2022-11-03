Экспрессивный видеоролик в защиту ЛГБТ-сообщества многодетной мамы из Теннесси стал вирусным

Противники нетрадиционных отношений возмутились выставкой такой литературы в библиотеке, и потребовали отставки директора учреждения.

Видео с пламенной речью жительницы штата Теннесси в США в защиту ЛГБТ-сообщества стало вирусным.

Джесси Грэм, мама четверых детей из Колумбии, выступила с обращением к Попечительскому совету округа Мори в ответ на отставку директора публичной библиотеки округа Закари Фокса.

Фокс подал в отставку после негативной реакции со стороны некоторых членов сообщества в связи с выставкой книг ЛГБТ. Как сообщают американские СМИ, управлявший библиотекой в ​​течение трех лет Фокс стал мишенью кампании правых запугиваний.

Грэм осудила «гнусную и отвратительную» гомофобную риторику, укоренившуюся в округе. «Они никому ничего не сделали», —заявила Грэм, имея в виду ЛГБТ-сообщество.

«Мне так надоело слушать эту странную, фальшивую благочестивую чушь о том, что христианство является причиной того, что «мы должны защищать детей. Иисус никуда не ходил и не осуждал людей», - подчеркнула она.

Как уточняют СМИ, критики выставки «Месяц гордости» были недовольны тем, что книги ЛГБТ находились в близости от полок с детскими книгами, а также возле места бесплатного обеда для детей.

В сообщениях в социальных сетях противники ЛГБТ предположили, что демонстрация представляет угрозу для детей, и напали на Фокса за то, что он якобы продвигал «Повестку дня месяца гей-прайда» для несовершеннолетних.

Видеоролики с высказываниями Грэм в защиту управляющего библиотекой имеют более миллиона просмотров, и это количество продолжает расти.