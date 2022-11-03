«Это не моя страна»: Гребенщиков отказался от Родины

Лидер группы «Аквариум» подчеркнул, что для него это слово ассоциируется прежде всего с русской культурой и искусством.

Российский рокер Борис Гребенщиков открыто выступил против спецоперации на Украине. Музыкант воспринял СВО настолько остро, что публично отказался от родной страны, сообщает Рамблер.

По мнению артиста, который сейчас проживает в Лондоне, Родина - не просто страна рождения.

У лидера группы «Аквариум» это слово ассоциируется прежде всего с русской культурой и искусством.

«Это не моя страна. Моя страна со мной», – заявил музыкант в интервью на YouTube.

Как напоминает издание, лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев, поддерживавший спецоперацию ВС России на Украине, считает недопустимым запрещать в РФ артистов из-за их политических взглядов.