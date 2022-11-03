«Это не моя страна»: Гребенщиков отказался от Родины
Лидер группы «Аквариум» подчеркнул, что для него это слово ассоциируется прежде всего с русской культурой и искусством.
Российский рокер Борис Гребенщиков открыто выступил против спецоперации на Украине. Музыкант воспринял СВО настолько остро, что публично отказался от родной страны, сообщает Рамблер.
По мнению артиста, который сейчас проживает в Лондоне, Родина - не просто страна рождения.
У лидера группы «Аквариум» это слово ассоциируется прежде всего с русской культурой и искусством.
«Это не моя страна. Моя страна со мной», – заявил музыкант в интервью на YouTube.
Как напоминает издание, лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев, поддерживавший спецоперацию ВС России на Украине, считает недопустимым запрещать в РФ артистов из-за их политических взглядов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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