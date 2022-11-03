«Белпочта» досрочно выплатит пособия и пенсии для граждан за 7 ноября

«Белпочта» сообщила о досрочной выплате пособий и пенсий для граждан за 7 ноября во всех регионах Беларуси.

В четверг, 3 ноября 2022 года, пресс-служба РУП «Белпочта» в официальном Telegram-канале сообщила о том, что выплата пособий и пенсий для белорусов за 7 ноября будет осуществляться досрочно.

Таким образом, жители Минска смогут получить пособия и пенсии во всех отделениях почтовой связи столицы Беларуси с 4 ноября, в то время получение денежных средств в ОПС для жители остальных населённых пунктов будет доступно с 5 ноября.

Отмечается, что 7 ноября по всей территории республики будут работать только дежурные отделения «Белпочты».