«Белпочта» досрочно выплатит пособия и пенсии для граждан за 7 ноября
2022-11-03 13:31
«Белпочта» сообщила о досрочной выплате пособий и пенсий для граждан за 7 ноября во всех регионах Беларуси.
В четверг, 3 ноября 2022 года, пресс-служба РУП «Белпочта» в официальном Telegram-канале сообщила о том, что выплата пособий и пенсий для белорусов за 7 ноября будет осуществляться досрочно.
Таким образом, жители Минска смогут получить пособия и пенсии во всех отделениях почтовой связи столицы Беларуси с 4 ноября, в то время получение денежных средств в ОПС для жители остальных населённых пунктов будет доступно с 5 ноября.
Отмечается, что 7 ноября по всей территории республики будут работать только дежурные отделения «Белпочты».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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«Белпочта» досрочно выплатит пособия и пенсии для граждан за 7 ноября
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