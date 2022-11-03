Теледоктор Елена Малышева назвала плюсы острой пищи

Ведущая шоу «Жить здорово!» заверила, что немного перца в еде даже полезно, с ней солидарен и коллега звезды по передаче и профессии Герман Гандельман.

Известная телеведущая Елена Малышева заявила, что острые продукты способны давать обезболивающий эффект.

Она также отметила, что любители остренького реже сталкиваются с сердечными заболеваниями, меньше подвержены онкологии.

Специалисты во время шоу также подчеркнули, что острая пища не провоцирует изжогу.

По словам Малышевой и Гандельмана, появление такой проблемы свидетельствует о том, что пищевод поврежден соляной кислотой. Соответственно, имеется рана. Если ее посыпать перцем, человек будет испытывать боль.

Впрочем, медики назвали и минусы острого. Гандельман признал, что любители такой еды утрачивают чувствительность к соленому, и могут перебарщивать с солью, что вредно для организма.