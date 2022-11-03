Гребенщиков публично отказался от Родины из-за СВО
2022-11-03 13:43
Российский музыкант Борис Гребенщиков публично отказался от Родины из-за войны с Украиной.
3 Ноября интернет портал «Рамблер» сообщает: Российский музыкант Борис Гребенщиков заявил что Россия больше не его страна, «Моя страна со мной» сказал музыкант в интервью на YouTube.
Данное решение музыкант принял в связи с СВО, по словам Гребенщикова отечество прежде всего ассоциируется с русской культурой и искусством, по мнению рокера, проживающего сейчас в Лондоне, Родина - это не просто страна рождения.
Опубликовано: Илья Крылов
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