Стремоусов: Войска будут отступать из Херсона на левый берег Днепра

Стемоусов в эфире Соловьев Live рассказал об отступлении российских войск на Херсоне.

По словам Стремоуосва, войска Российской Федерации, а также республик Донбасса будут отступать на левый берег Днепра.

Об этом он заявил в эфире передачи российского журналиста Владимира Соловьева.

"Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег", - приводит информагентство URA.RU заявление Стремоусова.

Напомним, что по неоднократным заявлениям Министерства обороны России, войска продолжают отбивать атаки ВСУ на Херсонском направлении.