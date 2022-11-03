Стремоусов: Войска будут отступать из Херсона на левый берег Днепра
2022-11-03 13:47
Стемоусов в эфире Соловьев Live рассказал об отступлении российских войск на Херсоне.
По словам Стремоуосва, войска Российской Федерации, а также республик Донбасса будут отступать на левый берег Днепра.
Об этом он заявил в эфире передачи российского журналиста Владимира Соловьева.
"Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег", - приводит информагентство URA.RU заявление Стремоусова.
Напомним, что по неоднократным заявлениям Министерства обороны России, войска продолжают отбивать атаки ВСУ на Херсонском направлении.
Опубликовано: Николай Скира
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