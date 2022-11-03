Стремоусов заявил о вероятном отступлении войск РФ из Херсона на левый берег Днепра
2022-11-03 13:57
Член администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о возможном отступлении.
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил в эфире передачи Соловьев Live.
Он заявил о том, что войска Российской Федерации в скором времени могут начать отступление на левый берег Днепра.
"Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег Херсонской области", - заявил Кирилл Стремоусов.
Опубликовано: Николай Скира
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