Стремоусов заявил о вероятном отступлении войск РФ из Херсона на левый берег Днепра

Член администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о возможном отступлении.

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил в эфире передачи Соловьев Live.

Он заявил о том, что войска Российской Федерации в скором времени могут начать отступление на левый берег Днепра.

"Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег Херсонской области", - заявил Кирилл Стремоусов.