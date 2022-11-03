В Севастополе возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с дельфинами

Полиция Севастополя возбудила дело по факту жестокого обращения с дельфинами.

В четверг днем пресс-службе регионального управления МВД России сообщила, что вечером 2 ноября в МВД Севастополя поступило сообщение о жестоком обращении с дельфинами.

Позже выяснилось, что четырех дельфинов в море выбросил индивидуальный предприниматель, который является директором одного из дельфинариев из-за того, что они перестали приносить ему доход.

В пресс-службе сообщили, полицейские провели осмотр дельфинария, где содержались краснокнижные млекопитающие, чтобы установить возможные факты жестокого обращения с дельфинами на основании этого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ.