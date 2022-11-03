Врачи рассказали, какие анализы необходимо сдать при депрессии
2022-11-03 14:12
Согласно определению ВОЗ, депрессия (depression) — это распространенное психическое заболевание, для которого свойственно стойкое уныние и потеря интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, неспособность выполнять повседневные дела.
Они помогут врачу отличить депрессию от других болезней и назначить необходимое лечение.
Тиреотропный гормон и гормоны щитовидной железы.
Одним из симптомов гипотиреоза является депрессия, поэтому бывает достаточно нормализовать уровень гормонов щитовидной железы, чтобы «тучи рассеялись».
Для этого нужно узнать концентрацию тиреотропного гормона.
Гормон гипофиза, регулирует деятельность щитовидной железы и иногда тироксина.
Опубликовано: Ангелина Крент
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