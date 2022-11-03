Тюнингованная Tesla от компании Darwinpro, которая базируется в Америке

Тюнинг-ателье Darwinpro, которое базируется в Америке, доработало внешность Tesla Model 3. Умельцы сделали электрокар похожим на гоночный болид.

Tesla сделали похожей на гоночное авто.

Тюнинг-ателье Darwinpro, которое базируется в Америке, доработало внешность Tesla Model 3. Умельцы сделали электрокар похожим на гоночный болид. Его кузов стал более аэродинамическим.

Также на автомобиле В новую Tesla тюнеры расширили колёсные арки, изменили капот автомобиля, добавили обвесы, спойлер и установили другие колесные диски.

Некоторые из новых элементов выполнены из углепластика.