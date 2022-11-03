Тюнингованная Tesla от компании Darwinpro, которая базируется в Америке
Тюнинг-ателье Darwinpro, которое базируется в Америке, доработало внешность Tesla Model 3. Умельцы сделали электрокар похожим на гоночный болид.
Tesla сделали похожей на гоночное авто.
Тюнинг-ателье Darwinpro, которое базируется в Америке, доработало внешность Tesla Model 3. Умельцы сделали электрокар похожим на гоночный болид. Его кузов стал более аэродинамическим.
Также на автомобиле В новую Tesla тюнеры расширили колёсные арки, изменили капот автомобиля, добавили обвесы, спойлер и установили другие колесные диски.
Некоторые из новых элементов выполнены из углепластика.
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Технический тюнинг ограничился тем, что мастера занизили подвеску автомобиля. Полный комплект доработок стоит 7500 долларов.
Его цена составляет почти пятую часть от стоимости начальной версии Tesla Model 3, которая стоит 40 тысяч долларов.
Она оснащается одним мотором и задним приводом. Разгон до сотни занимает 5.8 секунды.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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